حدث ليلا| شكري من بكين: دول كبرى تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية.. مفيش مدارس وسيول بهذه المحافظات.. الشعبة: أزمة ارتفاع أسعار السكر ستنتهي قريبا.. خناقة ساويرس وهيكل على تويتر

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الإثنين، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين ولا تبحث عن حركة حماس، مضيفا أن ما يتم هو تطهير عرقي وإبادة كاملة من قِبل جيش الاحتلال.

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية الحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة ، والتي تتيح لهم الخدمات والإعفاءات من الضرائب ومن مصاريف دخول الأماكن العامة والمدارس والجامعات والخصومات في وسائل المواصلات. شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بطاقة

أعلنت كتائب شهداء الأقصى في غزة، الأحد، أنها تسلمت بعض من الأسرى الذين لديها لجهة الاختصاص في الفترة السابقة بكل سرية ونجاح.....

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الأحد، إن حوالي 70% من أعداد الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال....

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن مقتل المدنيين في مدارس غزة وعمليات الإخلاء الكبيرة من مستشفى الشفاء....

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس، الاثنين الموافق 20 نوفمبر، وفق آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية التي أشارت إلى أجواء شتوية

قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الأهداف المعلنة للاحتلال الإسرائيلي هي القضاء على حماس وهو أمر غير صحيح.

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مساء الأحد، على مباراتي الفراعنة ضد جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار تصفيات مونديال 2026، المقرر في أمريكا وكندا والمكسيك.

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث هاتفيا، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأوضاع في قطاع غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك للمرة الأولي منذ اندلاع الصراع في غزة....

تحل اليوم الذكرى الـ87 لاستشهاد الشيخ عز الدين القسام، الذي استشهد في العشرين من نوفمبر عام 1935 في أحراش يعبد قرب جنين أثناء قتاله ضد الاحتلال الإنجليزي في فلسطين

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب: “اتمني عودة تريزيجيه للاهلي علي حساب موديست”. وفجَرَ الإعلامي محمد فاروق مفاجأة كبرى بشأن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي حول مصيره مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة. وقال محمد فاروق عبر

أعرب أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون، عن حزنه الشديد عقب هزيمة فريقه أمام مصر بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في ليبيريا،

شهدت الساعات الماضية، مشادات بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وحسن هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسانين هيكل.

أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية.

20/11/2023 01:29 ص

تحدث حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن أزمة ارتفاع أسعار السكر، لافتا: أزمة أسعار السكر ستنتهي قريبا .

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، لقطة من اقتحام الجمهور ملعب مباراة منتخب مصر وسيراليون أمس. وكتب عبر فيسبوك: “محمد عبد المنعم يمنع بعض المشجعين الذين اقتحموا الملعب قبل نهاية المباراة من الوصول إلى محمد صلاح”. وحقق منتخب مصر فوزا هاما على منتخب سيراليون بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت

الإعاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأرسلت جوابا للرئيس حينها أطلب منه أن تكون هذه البطولة تحت رعايته، وبالفعل وافق على الفور، وأصبحنا 14 دولة تلعب تحت رعاية الرئيس السيسي .

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، دور محمد صلاح نجم الفراعنة، في أزمة استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من مباراة سيراليون، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لتقصيرهم في مران المستبعدين

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأثنين، أنه وفقا للنتائج الرسمية الأولية فقد فاز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بنسبة 56% من الأصوات....

قال عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس عزت الرشق، اليوم الأثنين، إنه لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام منسوباً لمصادر بالحركة بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي تبدأ اليوم.....

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، اليوم الأثنين، إن هناك قصف إسرائيلي عنيف الآن يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي والدبابات تقترب من المستشفى....

بدأ صندوق التمويل العقاري في استقبال طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 في نهاية العام الماضي من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وينشر موقع صدي البلد طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16 ، باستخدام الرقم القومي .

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله ضرورة فتح أفق سياسي، مشيرًا إلى أن حل الدولتين -تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام- هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات ومحظورات مخالفة قانون السكة الحديد رقم 277 لسنه 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات

قال السفير الروسي لدي الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف، إن روسيا تأمل أن تظل الأرجنتين ملتزمة بالتعددية القطبية بعد انتخاب خافيير مايلي رئيسا جديدا للدولة، وأن يتعزز التعاون بين موسكو وبوينس آيرس....

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف قسم العمليات بالمستشفى الإندونيسي....

تشهد البلاد حسبما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار تبلغ ذروتها الساعات القليلة المقبلة ، إذ يتوقع خبراء الهيئة الأرصاد أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات المسموح لها بالتصالح والمحظورة وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي علي المادة رقم 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

استقبل وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري ضمن الفود العربي والإسلامي الذي يقوم بزيارة إلى بكين....

بدأ اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية - الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانج يي فى بكين....

شهدت الأيام الماضية قفزة غير مبررة في أسعار السكر وتخطى سعر الكيلو 50 جنيها في بعض المناطق وهي زيادة غير مقبولة.

التقي وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأثنين، وفدا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في العاصمة الصينية بكين....

استقبل وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأثنين، وزير الخارجية سامح شكري ضمن الوفد العربي والإسلامي الذي يقوم بزيارة إلى بكين....