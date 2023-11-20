عاجل.. شهداء الأقصى: قمنا بتسليم بعض الأسرى ممن لدينا خلال الفترة السابقة

أعلنت كتائب شهداء الأقصى في غزة، الأحد، أنها قامت بتسليم بعض من الأسرى الذين لديها لجهة الاختصاص في الفترة السابقة بكل سرية ونجاح.

وعلى جانب آخر، قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن اتفاق إطلاق سراح عشرات الأسرى لدى حماس في غزة، قد يكون قريبا خلال الأيام المقبلة، بعد ظهور أنباء ليلة أمس تشير إلى أن مثل هذه الخطة تتبلور.

وقال نائب مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، في برنامج 'هذا الأسبوع' على قناة ABC، إنه يمكن إطلاق سراح 'أكثر من العشرات' من الأسرى كجزء من صفقة محتملة توسطت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس عبر وسطاء في قطر.

وأكد فاينر أنه بينما يقترب المسئولون من التوصل إلى اتفاق، فمن الواضح أن المناقشات 'وصلت إلى مرحلة حساسة للغاية'.

كما أنه لم يكشف عن تفاصيل الصفقة المحتملة لكنه كرر فكرة أن ما تبقى هو في الغالب عقبات لوجستية وعملية.