عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: الفجوات في مفاوضات صفقة الأسرى ضاقت ولكن لا اتفاق حتى الآن

نائب مستشار الأمن
نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، اليوم الأحد، في تصريحات لشبكة سي بي إس الأمريكية، إن الفجوات في مفاوضات صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ضاقت، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قالت مصادر مطلعة، إن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس تقتربان من اتفاق نهائي بشأن صفقة ستطلق سراح 50 أسير إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الصفقة بين إسرائيل وحماس للإفراج عن 50 أسير على وشك الانتهاء.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق سيتضمن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، حيث سيتم إطلاق سراح مجموعة صغيرة من الخمسين المفرج عنهم كل 24 ساعة.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاق في الأيام المقبلة، وأن الهدنة الإنسانية تهدف إلى السماح بدخل إضافي من المعدات الإنسانية والوقود.

نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر حركة حماس وإسرائيل مفاوضات صفقة الأسرى لا يوجد اتفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

ساقطات وخمور .. قرار عاجل بشأن المتهمين في قضية حفل المنصورية

ترشيحاتنا

مدرب سابق للأهلي .. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة عن خليفة أوسوريو في الزمالك

نداء عاجل من إيران للدول الإسلامية بشأن إسرائيل

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في أبو اسكندر بغزة

مايا مرسي تستغيث بالأمم المتحدة: بإسم كل أم أوقفوا الحرب على غزة

القاهرة الإخبارية: سيارت الإسعاف تنتظر خروج الجرحى الفلسطينيين أمام معبر رفح

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ