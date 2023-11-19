واشنطن: الفجوات في مفاوضات صفقة الأسرى ضاقت ولكن لا اتفاق حتى الآن

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، اليوم الأحد، في تصريحات لشبكة سي بي إس الأمريكية، إن الفجوات في مفاوضات صفقة الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ضاقت، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قالت مصادر مطلعة، إن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس تقتربان من اتفاق نهائي بشأن صفقة ستطلق سراح 50 أسير إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الصفقة بين إسرائيل وحماس للإفراج عن 50 أسير على وشك الانتهاء.

وبحسب التقرير، فإن الاتفاق سيتضمن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، حيث سيتم إطلاق سراح مجموعة صغيرة من الخمسين المفرج عنهم كل 24 ساعة.

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاق في الأيام المقبلة، وأن الهدنة الإنسانية تهدف إلى السماح بدخل إضافي من المعدات الإنسانية والوقود.