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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيق تقدم طفيف.. استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل| تفاصيل

تبادل الأسرى
تبادل الأسرى

استؤنفت مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل مجددًا، والتي وصلت إلى تحقيق تقدم طفيف بعد توقف دام عدة أيام، حسبما ذكرت 3 مصادر على دراية مباشرة بالملف.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين قولهما إن تفاصيل الصفقة لم يتم تحديدها بالكامل بعد وهناك تغييرات كل يوم.

وذكر أحد المصادر: "في بعض الأحيان تكون هناك تغييرات كل ساعة".

وأوضحت المصادر أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تنفيذه على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح نحو 50 امرأة وطفلًا مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

ومع استمرار الهدنة لمدة خمسة أيام، فإن حماس سوف تعثر على المزيد من النساء والأطفال المحتجزين كرهائن لدى فصائل أخرى حتى يتسنى إطلاق سراحهم في مرحلة ثانية.

ووافقت حماس من حيث المبدأ على زيادة عدد النساء والأطفال الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق المكون من مرحلتين إلى أكثر من 50، وفقَا لاثنين من المصادر.

لكن مع شرط وقف الاحتلال مراقبته الجوية لغزة لمدة 6 ساعات يوميًا حتى يتمكن عناصر حماس من تحديد مكان الرهائن دون أن تتجسس عليهم إسرائيل، بحسب المصادر.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشفت في وقت سابق عن شرط حركة المقاومة "حماس"، لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "سي إن إن" إن حماس طالبت إسرائيل بوقف تحليق طائرات الاستطلاع المسيرة فوق قطاع غزة، كجزء من مطلبها من الاحتلال بوقف عملياته العسكرية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين ومصدر ثالث مطلع على المفاوضات الجارية.

وأضافت: "في حين أن إسرائيل يمكن أن توقف عملياتها العسكرية لعدة أيام للسماح بإطلاق سراح عشرات الرهائن، أشارت المصادر إلى أنه من غير المرجح أن تقبل الطلب المتعلق بالطائرات بدون طيار لأن ذلك يعني فقدان تتبع تحركات عناصر حماس، بما في ذلك أي جهود لنقل الرهائن داخل قطاع غزة".

وقال اثنان من المصادر إن حماس تطالب إسرائيل أيضًا بالإفراج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، حيث يتواجد هناك ما يقرب من 150 امرأة وقاصرًا فلسطينيًا يحتجزهم الكيان الصهيوني بزعم تنغيذ هجمات ضد الإسرائيليين.

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