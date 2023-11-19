برئاسة نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تجتمع مع عائلات الأسرى غدًا

من المقرر أن يجتمع أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية، برئاسة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، مساء غد الإثنين، مع أفراد عائلات حوالي 240 أسيرا في غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ليس من الواضح عدد أفراد العائلات الذين سينضمون إلى الاجتماع، إذ قال مكتب نتنياهو إن “ممثلين” عن الأسر سيشاركون.

وبالإضافة إلى نتنياهو، تضم حكومة الحرب، وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، والوزير بيني جانتس.

ومن بين المراقبين في الحكومة، الوزيران رون ديرمر، وجادي آيزنكوت، ورئيس حزب شاس عضو الكنيست أرييه درعي.

ويستضيف الكنيست الإسرائيلي، عائلات الأسرى في قطاع غزة، في مؤتمر خاص، غدًا، في أول حدث رسمي برعاية البرلمان، يضم أسر الأسرى منذ 7 أكتوبر.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تم ترتيب المؤتمر، من قبل رئيس الكنيست أمير أوحانا، ومنسقة المعارضة عضو الكنيست ميراف بن آري، ورئيس الائتلاف أوفير كاتس، وهو مفتوح لجميع المشرعين.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، أكد أن لجنة شئون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، غدا الاثنين، تمهيدًا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.