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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: أتمنى عودة تريزيجيه للأهلي على حساب موديست

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “اتمني عودة تريزيجية للاهلي علي حساب موديست”. 

وفجَرَ الإعلامي محمد فاروق مفاجأة كبرى بشأن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي حول مصيره مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN":حدد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي شرطه المالي من أجل فسخ العقد بالتراضي مع القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وأضاف: "ظهرت أصوات داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح تطالب بضرورة رحيل أنتوني موديست في يناير المقبل وتسويقه من الآن، وفي حالة عدم وصول عرض رسمي لابد من فسخ التعاقد معه".

وتابع: الفرنسي أنتوني موديست لاعب النادي الأهلي طلب من إدارة القلعة الحمراء الحصول على قيمة عقده بالكامل مع الفريق والتي تبلغ مليون و400 ألف دولار بخلاف منحة التوقيع التي حصل عليها عند حضوره للقاهرة وتبلغ 300 ألف دولار.

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