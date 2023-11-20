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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023/2024

استعلام عن الوحدات
استعلام عن الوحدات السكنية

بدأ صندوق التمويل العقاري في استقبال طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 في نهاية العام الماضي من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وينشر موقع صدي البلد طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16 ، باستخدام الرقم القومي .

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وتتضمن الخطوات التالية إجراء استعلام عن حالة طلب الحصول على وحدة سكنية من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باستخدام الرقم القومي ، وتتمثل الخطوات في التالي:-

1- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://cservices.shmff.gov.eg/

2- اختيار أيقونة مشروع الإسكان.

3- إدخال رقم المشروع المقدم للحصول على الوحدة السكنية.

4- إدخال جميع بيانات المتقدم.

5- الضغط على زر “استعلام”.

6- سيتم عرض حالة الطلب، وفي حالة الرفض سيتم توضيح السبب.

كما أن هناك طرق أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023/2024، حيث وفر صندوق الإسكان الاجتماعي أرقام ساخنة متاحة للاتصال بها والحصول على جميع المعلومات اللازمة، ويمكن الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي.

1124 للرسائل النصية

كما يمكن أيضًا استخدام الرسائل النصية عبر إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب إلى الرقم 1124، مع خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم.

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