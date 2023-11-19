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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الثلاثاء بداية الحجز ..تعرف علي أسعار ومساحات وحدات الإسكان الجديده بحلوان

وحدات الاسكان الاجتماعي
وحدات الاسكان الاجتماعي

طرح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان؛ 52 وحدة سكنية، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكني الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة في السداد، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 21 نوفمبر.


وستكون الوحدات المطروحة كاملة المرافق - نصف تشطيب، بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل.

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أسعار الوحدات السكنية 

يبدأ سعر المتر من 5786 ويصل لـ 7475 جنيها، وتصل مساحة الوحدة السكنية مساحة 67 مترا لأكثر من 507 ألف جنيه، بينما تصل مساحة الـ 80 متر لنحو 680 ألف جنيه، ويختلف من دور لدور حسب المساحة ونسب التميز.


طريقة سداد قيمة الواحدات السكنية 

-يتم سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

-يتم سداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

- سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

يمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات أو  10 سنوات أو 15 سنة وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة 7 %، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفوري.

وزارة الاسكان وحدة سكنية اسعار الوحدات السكنية طرح وحدات جديدة

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