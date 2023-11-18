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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اتملك بدل ما تأجر.. شقة في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه.. تفاصيل

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الأيام القلائل المقبلة، للإعلان عن الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين الإعلان 18 لمحدودي الدخل.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

 

جاري الاستعداد لطرح جديد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 5" خلال شهر نوفمبر الحالي، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا.

 

مساحات شقق سكن لكل المصريين 5

تتراح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2023 التي سيتم طرحها خلال شهر أكتوبر، ستتراوح بين 75 و90 مترًا.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5

1-  ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.

2-  ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

3- 5 ألا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا بحد أقصى.

4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضي.

5-  تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كنت أعزب أو متزوج.

6-  تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

 

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- تقديم قسيمة الزواج.

3-  تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.

 

4- تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

 

5- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك..

6- يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

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7-  يتم تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 5

1- بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

2- بمدينة 15 مايو.

3- بمدينة العبور الجديدة.

4- مدينة بدر.

5- مدينة حدائق العاصمة.

6- مدينة السادات.

7- مدينة برج العرب الجديدة.

8- مدينة الفيوم الجديدة.

9- مدينة بني سويف الجديدة.

10- مدينة سوهاج الجديدة.

11- مدينة أسيوط الجديدة.

12- مدينة أخميم الجديدة.

13- مدينة قنا الجديدة.

14- مدينة أسوان الجديدة.

 

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5

- تتراوح بين 350 ألف جنيه و 500 ألف جنيه، حيث يتم تحديد الأسعار حسب كل مدينة.

- مقدم حجز الوحدة السكنية في شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.

- القسط يختلف حسب الدخل وعمر الشخص الذي يحصل على الشقة، ويبدأ من 1100 جنيه تقريبا ويصل إلى 2500 جينه.

- يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام.

- مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة.

- سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق شقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%. 

صندوق الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة شقق سكن لكل المصريين 5 مساحات شقق سكن لكل المصريين 5

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