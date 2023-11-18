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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: إنشاء 2000 وحدة بمبادرة سكن لكل المصريين بمدينة السادات

وزير الإسكان
وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة السادات تشهد حالياً عدداً من مشروعات مد وتطوير البنية الأساسية والمرافق " مياه – صرف "، وأعمال تطوير، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ محطتي محولات كهرباء بتكلفة 800 مليون جنيه لتغذية توسعات المدينة، بجانب مشروعات خطوط الكهرباء، وتطوير الطرق، والمناطق السكنية بالمدينة.

جاء ذلك، خلال متابعة الدكتور عاصم الجزار، مع المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، سير العمل بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة السادات، حيث أكد وزير الإسكان، أهمية مواصلة تنفيذ المشروعات بالجودة، والمواصفات الفنية المتفق عليها، وتكثيف العمالة بالمواقع لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، والاستفادة من المشروعات.

كما تابع وزير الإسكان، مشروع وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور منخفضي الدخل بحي الفردوس بالمدينة، والتي يتم فيها إنشاء 2000 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترا للوحدة، وكذا تنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 مترا للوحدة، بنسبة إنجاز 95%، وبتكلفة استثمارية 562 مليون جنيه.

 

وقام المهندس ياسر عبدالحليم، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بمشروعات البنية الأساسية الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث تم المرور على أعمال تنفيذ مشروع 4 خطوط كهرباء هوائية جهد 220 ك.ف، لربط محطات الجهد العالى لتغذية محطة الامتداد السكنى، ومحطة محولات كهرباء الصناعية بقيمة إجمالية 410 ملايين جنيه، كما تم المرور على محطة محولات الامتداد السكنى الجارى تنفيذها بقيمة اجمالية بلغت 385 مليون جنيه وبنسبه إنجاز 95 %.

وانتقل رئيس الجهاز ومرافقو، للمرور على أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت التى تتم ضمن أعمال  رفع كفاءة وتطوير طريق المحور المركزى بطول 3 كم، موجهاً الشركات المنفذة بسرعة إنهاء الطريق  بالجودة المطلوبة، وطبقاً للمواعيد المحددة  لعودة السيولة المرورية.

كما تلاحظ وجود بعض مخلفات المبانى  ناتجة من حفر وبناء بقطع أراضى بيت الوطن  مما يعوق المارة، ويشوه الشكل العام، حيث وجه رئيس الجهاز على الفور  بسرعة إزالة الإشغالات، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ثم انتقل رئيس جهاز مدينة السادات، للمرور على أعمال التطوير، ورفع كفاءة العمارات بالمناطق السكنية القديمة ومنها " السكنية الرابعة - السكنية الحادية عشرة "،  موجهاً بالاهتمام  بأعمال النظافة العامة حول العمارات، وأعمال الصيانة، والزراعة بالمسطحات الخضراء.

وتابع رئيس الجهاز، في جولته، أعمال الزراعة وصيانة الأشجار، والمسطحات الخضراء بالمحاور الرئيسية، وداخل الكتلة السكنية، مكلفاً بسرعة ربط شبكة الرى بخطوط  مياه  الصرف  الصحى  المعالجة ثلاثياً لرى المسطحات الخضراء بالمدينة.

وتفقد " عبدالحليم " وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين - محور منخفضى الدخل " حى الفردوس بإجمالي 2180 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 95%، وبتكلفة استثمارية 562 مليون جنيه.

كما تابع رئيس الجهاز أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وكلف الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، طبقاً للجدول الزمنى، كما تم المرور على الممشى السياحى للمدينة، وتكليف إدارة الزراعة بالاهتمام بالزراعات الموجودة بالممشى، وتدعيمها حتى تظهر بالشكل الجمالى للمواطنين.

وفى نهاية الجولة، تابع رئيس جهاز المدينة، أعمال زراعة وتجميل وتطوير المدخل السكنى على جانبى الطريق بالزراعة بمغطيات الزهور بعرض 4 أمتار بطول 3 كم.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان سكن كل المصريين مدينة السادات البنية الأساسية

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