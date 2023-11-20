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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدأنا بأفضل صورة.. تعليق مثير من فيتوريا بعد فوز المنتخب

فيتوريا
فيتوريا

علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، مساء الأحد، على مباراتي الفراعنة ضد جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار تصفيات مونديال 2026، المقرر في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

وقال فيتوريا، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "بدأنا بأفضل صورة مشوارنا نحو كأس العالم 2026.. انتصاران، 6 نقاط، 8 أهداف سُجلت دون أن نستقبل (أهدافًا)".

 

وأكمل: "كانت رحلة قاسية، لكنها كانت مجزية جدًا.. أصبحنا أقوى لمواجهة التحديات المقبلة بنفس العزيمة والوحدة.. الآن حان وقت مواصلة العمل والتطور.. أهنئ الجميع، هيا يا مصر".


وفاز منتخب مصر على جيبوتي بالقاهرة (6-0)، قبل أن يتغلب اليوم على سيراليون في ليبيريا (2-0)، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 6 نقاط.

وسجل سداسية منتخب مصر أمام جيبوتي: محمد صلاح "4 أهداف"، ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه، الذي أحرز ثنائية الفراعنة في شباك سيراليون.
 

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