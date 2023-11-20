تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، لقطة من اقتحام الجمهور ملعب مباراة منتخب مصر والسيراليون أمس.

وكتب عبر فيسبوك: “محمد عبد المنعم يمنع بعض المشجعين الذين اقتحموا الملعب قبل نهاية المباراة من الوصول إلى محمد صلاح”.

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على منتخب سيراليون بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

بهذه النتيجة، تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى، التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه الكاسح على جيبوتي في الجولة الأولى الخميس الماضي بسداسية دون رد، والفوز على سيراليون اليوم بهدفين دون رد.