مدير منتخب مصر يكشف حقيقة الاعتداء على محمد صلاح.. فيديو

قال محمد غرابة مدير منتخب مصر، إن الفوز تحقق على سيراليون، بهدفين دون رد، رغم صعوبة الظروف والأجواء، إلا أن عزيمة اللاعبين والجهاز الفني، كانت السبب الأساسي في حصد الـ3 نقاط.

وأضاف غرابة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فيتوريا مدرب منظم للغاية، ويعلم جيدًا يحقق ما يريده من كل مباراة يخوضها، مشددًا أن ظروف الطيران وضيق الوقت، بخلاف الظروف، كانت عوائق تغلب عليها المنتخب الوطني.

وأشار إلى أن المباراة كانت مليئة بالمشاكل، في ظل عدم وجود تأمين الشرطة والجيش، فضلًا عن عدم توفر تذاكر المباراة للجمهور المصري، حيث كان هناك تعنت شديد، لكن منتخب مصر، كان قادرًا على تخطي هذه العقبات.

وعن اقتحام بعض الجماهير، ملعب مباراة مصر وسيراليون، نفى غرابة أن يكون السبب وراء ذلك هو الاعتداء على محمد صلاح، مضيفًا «الشعب الليبيري طيب للغاية، والغالبية هناك تنتمي إلى تشجيع ليفربول وآرسنال، وبالتالي محمد صلاح ومحمد النني، رمزين كبيرين».

وواصل تصريحاته، بشأن الاستعداد لكأس أمم إفريقيا، قائلًا إنها حلم للاعبين والجهاز الفني، حيث يخوضها منتخب مصر بغرض التتويج، متابعًا «هنموت نفسنا علشانها، ولم يتحدد موقف معسكر الفراعنة إن داخلي أو خارجي، ولم نستقر أيضًا على المباريات الودية».

واختتم تصريحاته، بالحديث عن الثلاثي المستبعد حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور، بأنه لم يتحدث مع فيتوريا، بشأن هذه الأزمة، واصفًا قراره بالصارم والصريح، فضلًا عن أنه لا يفضل أن يتدخل أحد في عمله، ولا بد من احترام قراره، بينما موقف ضمهم في المستقبل، في يد المدرب