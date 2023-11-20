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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سيراليون: هذا اللاعب حرمنا من الفوز على منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

أعرب أميدو كريم، المدير الفني لمنتخب سيراليون، عن حزنه الشديد عقب هزيمة فريقه أمام مصر بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال أميدو كريم في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم، الذي يذاع على قناة الحياة: "أداء سيراليون أمام الفراعنة يمنحنا الأمل في التأهل إلى كأس العالم، وفرصتنا لازالت موجودة حيث تتبقى 8 جولات في التصفيات".

وأضاف: "كان بإمكان سيراليون الفوز على منتخب مصر بفارق 3 أو 4 أهداف، ولكن محمد الشناوي حارس الفراعنة حرمنا من تحقيق هذا الفوز، حيث قدم مباراة رائعة، استحق عليها لقب أفضل لاعب في المواجهة بشكل عام".


يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، التي تضم كل من غينيا بيساو، بوركينا فاسو، جيبوتي وسيراليون.

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