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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل تدخل صلاح في أزمة الثلاثي المستبعد من المنتخب؟

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، دور محمد صلاح نجم الفراعنة، في أزمة استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من مباراة سيراليون، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، لتقصيرهم في مران المستبعدين من لقاء جيبوتي 6-0.

 

وقال غرابة في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "صلاح لم يتدخل في الأمر، ويرى أن قرار روي فيتوريا المدير الفني لمصر يخصه وحده لأنه المدرب".

وأضاف مدير منتخب مصر: "روي فيتوريا يقدر اللاعبين ويحترمهم.. ومسألة استبعاد اللاعبين من كأس الأمم أو ضمهم قرار يعود إلى المدرب".


وتغلب الفراعنة على سيراليون بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

وأقيمت المباراة بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، التي استضافت اللقاء لأن الملاعب السيراليونية لا تنطبق عليها الاشتراطات الأمنية التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة فيفا لإقامة مواجهات التصفيات.

 

ورفع منتخب مصر بقيادة مدربه روي فيتوريا رصيده إلى 6 نقاط معززا صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد منتخب سيراليون عند نقطة بقيادة مديره الفني أميدو كريم.
 

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