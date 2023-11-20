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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع كارثي..

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الإندونيسي في غزة والدبابات تقترب

المستشفي الإندونيسي
المستشفي الإندونيسي في غزة

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، اليوم الإثنين، إن هناك قصف إسرائيلي عنيف الآن يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي في غزة، والدبابات تقترب من المستشفى.

وأضاف مدير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تصريحات صحفية، أنه نتيجة للقصف الإسرائيلي وقعت العديد من الإصابات لعدد من الموجودين داخل المستشفى الإندونيسي وخارجه.

وأوضح الرشق، أن المستشفى الإندونيسي يتواجد به أكثر من 650 مريضا بينما طاقته الاستيعابية 140 سريرا فقط.

وتابع: "نتوقع أن يطالبنا الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفى الإندونيسي لأن هدفه تفريغ المنطقة من مقومات الحياة".

كما قال البرش، في وقت سابق، إن الأطباء والمرضى الذين يغادرون مستشفى الشفاء في مدينة غزة يتوجهون إلى المستشفى الإندونيسي الواقع أيضًا في شمال القطاع.

وتُظهر العديد من الصور المنشورة على صفحة المستشفى الإندونيسي على فيسبوك، قسم الطوارئ بالمستشفي مكتظًا بالمرضى المصابين، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك سوى مساحة قليلة، إن وجدت، متاحة للوافدين الجدد.

وتظهر إحدى الصور أطفالاً صغاراً مستلقين على قطع من الورق المقوى موضوعة على أرضية مبلطة باللون الأبيض، بينما يوجد بالغون قريبون ملفوفون ببطانيات على نقالات.

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

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