الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

أعلن تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط "المستشفى الإندونيسي" في قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط المستشفى الإندونيسي ومناطق أخرى شمالي قطاع غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، أعرب عن صدمته الشديدة من قصف الاحتلال لمدرستين للأونروا في أقل من 24 ساعة بقطاع غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جوتيرتش في بيان صادر اليوم الأحد "مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في منشآت الأمم المتحدة بجميع أنحاء غزة بسبب القتال المكثف".

وأضاف "أؤكد مجددًا أن حرمة مبانينا لا تنتهك"، لافتًا إلى أن عدد الشهداء المدنيين بغزة "صادم وغير مقبول".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواعِ إنسانية.