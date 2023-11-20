حركة فتح تفجر مفاجأة حول الأهداف الحقيقية للعدوان الإسرائيلي على غزة

قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الأهداف المعلنة للاحتلال الإسرائيلي هي القضاء على حماس وهو أمر غير صحيح.

وأضاف جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الأهداف الحقيقة هي دفن فكرة أن يكون هناك دولة فلسطينية وهوية وطنية فلسطينية كعنصر واجب الوجود في معادلة الصراع".

وأشار: “حالة القوة وجيش الدفاع الإسرائيلي انكسرت وأيضا وثقة المواطن في هذا المشروع انكسر فهبت أمريكا وبعض الدول الأوروبية لحماية المشروع”.

وأكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، : "الاحتلال يستهدف كل ما هو فلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة أو القدس".