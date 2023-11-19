أمين سر حركة فتح: ما يحدث في غزة يستهدف المنطقة كلها

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المرحلة التي تمر بها الأمة العربية حرجة وصعبة، وهناك تحدٍ لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والذي تشكل جرائمه انتهاكاً وتحدياً للشرعية الدولية ومفهوم العالم بحق الناس بالأمن والاستقرار.

وأضاف "الرجوب"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن فلسطين لا تعيش بمعزل عن العمق العربي والدولي، وما يحدث هو استهداف للمنطقة كلها لضرب استقرارها وثرواتها ونفطها وكل من له علاقة بالأمن القومي العربي.

ولفت إلى أن مشروع الاحتلالي إقصائي، والذي جعل القدر الشعب الفلسطيني في خط المواجهة، أن يكون في دائرة الاستهداف لهذا العدوان، والذي وسيلته الوحيدة على مدار 75 عاما في نفي فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا وجغرافيا بالإرهاب والقتل والخنق والضغط.

وأوضح أن ما يحدث الآن على الفلسطينيين كلهم سواء في القدس أو الضفة أو غزة هو آخر صيحة في عالم الإجرام والإرهاب، وهو ما حدث في أربعينيات القرن الماضي من قبل النازيين