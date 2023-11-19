أمطار غزيرة تسقط على النازحين في العراء بقطاع غزة

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن الأوضاع في قطاع غزة، خلال تعرضهم لموجة أمطار غزيرة.

وتعرض قطاع غزة لسقوط أمطار غزيرة على النازحين المتواجدين في العراء، حيث بنى النازحون خيامهم من الأغطية والأكياس.



وصلت أمطار الشتاء أخيرًا إلى غزة، مما جلب تحديات جديدة لسكان القطاع المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والذين عانوا بالفعل خلال ستة أسابيع من العدوان من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تقرير حديث نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وبعد خريف دافئ وجاف، اندلعت عاصفة رعدية في البحر الأبيض المتوسط عبر الشريط الذي يبلغ طوله 25 ميلاً في 7 أميال (41 كم × 12 كم) في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وجرف المطر غبار الركام الرمادي الناتج عن الغارات الجوية والذي علق بالمباني في كل حي، وتناثر الدخان والنيران الناجمة عن القصف الأخير الذي وقع خلال الليل.

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