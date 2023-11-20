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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

أطفال مدارس
أطفال مدارس

تشهد البلاد حسبما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار تبلغ ذروتها الساعات القليلة المقبلة ، إذ يتوقع خبراء الهيئة الأرصاد أن يسود اليوم الاثنين طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

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من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات الطقس في مصر، مشيرة إلى أن تم بدء النصف الثاني من فصل الخريف الذي تكون معظم أجوائه شتوية.

الأرصاد 

حالة عدم الاستقرار

وقالت خلال تصريحات تليفزيونية، إن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفضات الجو العليا ومنخفض سطحي على البحر المتوسط، نتج عنه سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ووجهت  نصيحة للمواطنين ببدء ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة بالأخص في فترات الليل.

السيول

وعن الظواهر الجوية فقالت الأرصاد في بيان رسمي لها ، إن هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد 

تعطيل الدراسة

وبناء على ذلك أعلن محافظ شمال سيناء تعطيل الدراسة اليوم وكذلك محافظة مطروح نظرا لسوء الأحوال الجوية.

كما توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 19

العاصمة الإدارية 24 18

6 أكتوبر 25 18

بنهــــا 24 19

دمنهور 23 17

وادي النطرون 24 17

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 24 17

شبين الكوم 24 17

طنطا 23 17

دمياط 22 18

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 24 17

السويس 25 18

العريش 22 15

رفح 21 16

رأس سدر 26 19

نخل 23 9

كاترين 18 7

الطور 27 19

طابا 24 20

شرم الشيخ 27 20

الإسكندرية 23 17

العلمين الجديدة 23 17

مطروح 22 14

السلوم 20 13

سيوة 22 13

رأس غارب 26 21

الغردقة 27 20

سفاجا 28 21

مرسى علم 28 21

شلاتين 29 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 24 15

بني سويف 24 17

المنيا 25 16

أسيوط 26 14

سوهاج 25 16

قنا 25 17

الأقصر 25 17

أسوان 26 18

الوادي الجديد 26 14

أبوسمبل 27 18

الأرصاد القاهرة الكبرى الاحوال الجوية أمطار متفاوتة الشدة السيول تعطيل الدراسة

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