الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول تضرب 17 محافظة والأرصاد تحذر

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليوم ، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن يشهد طقس الساعات المقبلة حالة من عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، في الوقت الذي أعلنت فيه محافظتي الإسكندرية ومطروح تعطيل الدراسة رسميا اليوم.

السيول

وأكدت الأرصاد أن الأمطار تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية.

الأرصاد

منخفض جوى

وتتأثر البلاد بمنخفض جوى متعمق متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا ،يعمل عل انخفاض فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

أمطار غزيرة

وكشفت الأرصاد عن فرصة لسقوط أمطار متوسطة غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، تمتد مساء إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

الأرصاد

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وكشفت الأرصاد عن نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

تحذير عاجل

وذكرت الأرصاد أنه وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 5 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية إذ حذرت من نزول البحر أو الصيد، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 17

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 25 16

بنهــــا 24 17

دمنهور 23 16

وادي النطرون 24 16

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 24 17

شبين الكوم 24 17

طنطا 23 17

دمياط 22 18

بورسعيد 23 19

الإسماعيلية 24 18

السويس 25 19

العريش 23 15

رفح 23 16

رأس سدر 25 19

نخل 23 09

كاترين 18 07

الطور 27 19

طابا 24 20

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 20 17

العلمين الجديدة 21 17

مطروح 20 14

السلوم 20 13

سيوة 22 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 31 21

شلاتين 31 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 21

الفيوم 25 15

بني سويف 25 14

المنيا 25 14

أسيوط 26 14

سوهاج 26 16

قنا 27 17

الأقصر 28 17

أسوان 28 18

الوادي الجديد 29 14

أبوسمبل 28 18