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عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد، تغطية عن أحوال الطقس.. حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أهم الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس 

https://www.youtube.com/watch?v=UjkDDXuy8wI

وحذرت الأرصاد من أننا سنشهد اليوم منخفضا جويا متمركزا على شرق البحر المتوسط، سيؤثر على شمال البلاد، وسيجعل الطقس متقلبا وماطرا ومائلا إلى البرودة نسبيًا، كما ستنشط الرياح؛ مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتثير الرمال أيضا على مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل إلى غزيرة على شمال البلاد، وتقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

وتوقعت الأرصاد أن تكون درجة الحرارة على القاهرة 27 درجة، ومع اقتراب المنخفض مساءً؛ تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط الأمطار، كما تنشط الرياح وترتفع الأمواج.

كما أعلنت الأرصاد أنه من المتوقع أن نشهد غدا، وبعد غد، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، بنسبة حدوث 70%، على العديد من المناطق، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، نتيجة لهذا المنخفض الجوي العميق.

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