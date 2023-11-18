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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: اضطراب جوي وانخفاض في درجات الحرارة بدءا من الغد

صدى البلد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تبدأ التعرض لمنخفض جوي، بدأ تكوينه على دولة تركيا، ومن ثم الاتجاه إلى قبرص، ومع الساعات القادمة؛ سيؤثر على السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية.

وأشارت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا المنخفض، ،قطبي سيكون معه انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء.

وأوضحت، أنه بداية من الغد، سيكون هناك انخفاض في الأجواء، والمنخفض سيكون به أكثر من عنصر، بداية من انخفاض درجات الحرارة، وسيكون هناك إحساس بهذا الانخفاض مع غياب آشعة الشمس، بجانب نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن نشاط الرياح يؤدي إلى كثرة الرمال والأتربة على بعض المناطق، ويؤدي إلى انخفاض الرؤية على عدد من الطرق، وتتجه هذه الأتربة إلى مناطق من محافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

سقوط أمطار 

وشددت على أنه ستكون هناك سقوط أمطار على بعض محافظات والسواحل الشمالية، تكون من متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية في بعض المناطق.

الأرصاد الجوية منخفض جوى انخفاض درجات الحرارة امطار الطقس غدا

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