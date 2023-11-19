تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول تضرب هذه المناطق خلال ساعات

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "أمطار ستضرب القاهرة الكبرى وعدد من المناطق خلال الساعات المقبلة".

وأضافت: "اليوم تعرضت البلاد لمنخفض قطبي قادم من تركيا"، متابعة: "شهدنا تقلبات جوية وأمطارا متفاوتة الشدة على سواحل الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة".

وأشارت إلى أن: "التقلبات الجوية مستمرة غدا على بعض المناطق لكن ستكون اقل حدة من اليوم، والأمطار مستمرة على مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ".

واسترسلت: "سيناء ما زالت تحت الأمطار الغزيرة والتي قد تصل إلى حد السيول خلال الساعات القادمة"، موضحة: "الأمطار مستمرة غدا على بعض المحافظات، وغدا ستكون نهاية التقلبات الجوية".