شكري: دول كبرى تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية الحالية

التقي وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأثنين، وفدا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في العاصمة الصينية بكين.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية سامح شكري: "نتطلع لدور أكثر قوة من جانب قوى عظمى مثل الصين من أجل وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف وزير الخارجية: "هناك دول كبرى للأسف تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية الحالية".

https://x.com/MfaEgypt/status/1726461467342606798?s=20

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنه إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، يرأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بصفتها ترأس القمة العربية 32 والإسلامية، اليوم الإثنين، جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، يشارك في التحرك العربي - الإسلامي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.