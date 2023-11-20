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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل أعلنت الحرب على شعبنا ومنعت حل الدولتين

وزير الخارجية الفلسطيني
وزير الخارجية الفلسطيني

التقي وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الإثنين، وفدا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في العاصمة الصينية بكين.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "أتينا إلى بكين لمناقشة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأضاف وزير خارجية فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوق الشعب الفلسطيني وهذا ينتهك حل الدولتين.

وأشار المالكي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن الحرب مرة أخرى ضد الشعب الفلسطيني، وضد مفهوم حل الدولتين.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنه إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، يرأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بصفتها ترأس القمة العربية 32 والإسلامية، اليوم الإثنين، جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، يشارك في التحرك العربي - الإسلامي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

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