وزير الخارجية السعودي: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات

التقي وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأثنين، وفدا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في العاصمة الصينية بكين.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات".

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أنه على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل من أعمال عدائية تجاه الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لازلنا أمام تطورات خطيرة تستوجب تحركا دوليا.

وتابع وزير الخارجية السعودي: "نطمح للتعاون مع أصدقائنا في الصين ودول أخرى لوقف الحرب في غزة".

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنه إنفاذاً لقرار التكليف الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض، يرأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بصفتها ترأس القمة العربية 32 والإسلامية، اليوم الإثنين، جولة زيارات رسمية تشمل عدداً من الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، يشارك في التحرك العربي - الإسلامي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.