شعبة المواد الغذائية: أزمة ارتفاع أسعار السكر ستنتهي قريبا.. فيديو

تحدث حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن أزمة ارتفاع أسعار السكر، لافتا: "أزمة أسعار السكر ستنتهي قريبا".

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "السكر التمويني متوفر وسعر الكيلو 12.60 جنيه، ولا توجد أي مشاكل فيه، وهناك مخزون استراتيجي يكفي حتى شهر إبريل المقبل".

وأضاف: "السكر أيضا متوفر في المنافذ المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع بسعر الكيلو 27 جنيها"، لافتا: "سعر السكر الحر ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، لأسباب عديدة منها عدم ضخ كميات كبيرة في السوق من المصانع وكبار التجار ما أدى لارتفاع سعر السكر ووصوله إلى 50 جنيها للكيلو".

وشدد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، على ضرورة رقابة على مراحل تداول السكر لأن السكر سلعة استراتيجية يحتاجها المواطن بصفة مستمرة.

