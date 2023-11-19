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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«التموين» عن أزمة السكر : تكالب المواطنين السبب.. فيديو

السكر
السكر

قال الدكتور كريم  جمعة، معاون وزير التموين بشؤون التجارة الداخلية ، إن هناك فجوة  في السكر ما بين الإنتاج والاستهلاك بحجم يصل لـ500 ألف طن،مشيرًا إلى أن مصر  تنتح 90% من السكر محليًا، والـ10% المتبقية تقدر ب500 ألف طن.

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ولفت "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،  إلى أن عدم توافر العملة الاجنبية بلاضافة لارتفاع أسعار السكر هو ما أدى لارتفاع الأسعار، وانخفاض الكميات المعروضة من السكر في السوق، مشيرًا إلى أن وزارة التموين قامت بضخ كميات من السكر في البورصة السلعة بسعر 24 ألف جنيه للطن، يحث يباع الكيلو للمواكن بـ27 جنيه.
 

ولفت إلى أن  شعور المواطن بإمكانية ارتفاع كيلو السكر بدأ يحدث تكالب على شراء السكر، مما أدى لزيادة الاستهلاك بصورة مضاعفة ، وقام بعض المرتزقة بتجميع السكر لإعادة تدويره وبيعه في اماكن اخرى بأسعار مرتفعة. 


 وأشار إلى أن حجم المخزون من السكر يكفي لشهر إبريل المقبل، وهذا المخزون ليس للبيع والشراء، ولكنه هدفه مواجهة الازمات مثل الإغلاق الذي حدث في أزمة كورونا، مضيفًا  أن السكر موجود في السوق ، ولا يوجد فيه أي مشكلة ، ولكن تكالب المواطنين على شراء السكر هو ما أدى إلى المشكلة.

التموين السكر ارتفاع أسعار السكر الإعلامي نشأت الديهي

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