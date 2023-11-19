ما علاقة شهر رمضان؟.. التموين تكشف سر ارتفاع أسعار السكر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إنتاج مصر من السكر يصل سنويًا لـ2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل لـ 3.2 مليون طن سنويًا ، وبالتالي هناك فجوة تقدر بـ 400 ألف طن.

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه تم زيادة الكميات من السكر في السوق المصري بقوة، حيث أن المصدر الرئيسي للحصول على السكر يكون من خلال الحكومة وشركات قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن السر في ارتفاع سعر كيلو السكر يرجع لأسباب كثيرة، بينها أننا في نهاية الموسم، الخاص بالقصب والبنجر، كما أن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ 3 أشهر، في ظل مخزونات الحلويات، ومخزونها.