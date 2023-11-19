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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما علاقة شهر رمضان؟.. التموين تكشف سر ارتفاع أسعار السكر

سكر
سكر

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إنتاج مصر من السكر يصل سنويًا لـ2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل لـ 3.2 مليون طن سنويًا ، وبالتالي هناك فجوة تقدر بـ 400 ألف طن.

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رئيس مدينة الغردقة يتابع سير العمل بمديريات التموين والطب البيطري والزراعة

وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه تم زيادة الكميات من السكر في السوق المصري بقوة، حيث أن المصدر الرئيسي للحصول على السكر يكون من خلال الحكومة وشركات قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن السر في ارتفاع سعر كيلو السكر يرجع لأسباب كثيرة، بينها أننا في نهاية الموسم، الخاص بالقصب والبنجر، كما أن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ 3 أشهر، في ظل مخزونات الحلويات، ومخزونها.

التموين ارتفاع أسعار السكر إبراهيم عشماوي 90 دقيقة انتاج مصر من السكر تنمية التجارة الداخلية مديريات التموين

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