رئيس مدينة الغردقة يتابع سير العمل بمديريات التموين والطب البيطري والزراعة

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا مع مديري إدارات "التموين، والطب البيطري، الزراعة" وذلك لوضع آليات وسبل التعاون بين الجهات المختلفة للمساهمة، في توفير السلع الأساسية واللحوم، وإنشاء الشوادر والمعارض لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، ومتابعة سير العمل بكل إدارة ومتابعة شكاوي المواطنين.

ووجه رئيس المدينة، بتكثيف حملات الرقابة التموينية على المحلات والأسواق، والقضاء على كافة صور الغش التجاري ومواجهة المغالاة في الأسعار من بعض التجار.

وكلف الإدارة الزراعية، بتنفيذ خطة لرش المدينة خاصة المناطق التي بها مياه راكدة أو أشجار كثيفة ضد الحشرات، كما كلف إدارة الطب البيطري، بالاستمرار في تنفيذ الحملات للقضاء علي الكلاب الضالة والتي تهدد المواطنين.