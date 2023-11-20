كـ.ار.ثة.. وقوع 8 شهداء في المستشفى الإندونيسي بسبب قصف إسرائيلي غير مسبوق

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف قسم العمليات بـ المستشفى الإندونيسي.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تصريحات صحفية: "شهيدان في قصف للاحتلال استهدف قسم العمليات بـ المستشفى الإندونيسي".

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع 8 شهداء في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة.

ومنذ قليل، قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، إن قصف إسرائيلي متواصل يستهدف المستشفى الإندونيسي ومحيطه.

وأضاف مدير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تصريحات صحفية، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، لافتا إلى أن القصف متواصل منذ 4 ساعات.

وأشار البرش إلى أن حالة هلع بين المرضى والكادر الطبي لانتشار قناصة الجيش الإسرائيلي بمحيط المستشفى الإندونيسي.