شاهد.. المستشفى الإندونيسي بـ غزة يتعرض لقصف ليس له مثيل منذ بداية الحرب

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، اليوم الإثنين، إن قصف إسرائيلي متواصل يستهدف المستشفى الإندونيسي ومحيطه.

وأضاف مدير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تصريحات صحفية، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، لافتا إلى أن القصف متواصل منذ 4 ساعات.

وأشار البرش إلى أن حالة هلع بين المرضى والكادر الطبي لانتشار قناصة الجيش الإسرائيلي بمحيط المستشفى الإندونيسي.

وأوضح مدير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تصريحات صحفية، أنه نتيجة للقصف الإسرائيلي وقعت العديد من الإصابات لعدد من الموجودين داخل المستشفى الإندونيسي وخارجه.

ولفت الرشق إلى أن المستشفى الإندونيسي يتواجد به أكثر من 650 مريضا بينما طاقته الاستيعابية 140 سريرا فقط.

وتابع: "نتوقع أن يطالبنا الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفى الإندونيسي لأن هدفه تفريغ المنطقة من مقومات الحياة".

https://x.com/ZaidAlsalman6/status/1726413434789544193?s=20

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