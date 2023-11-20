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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: بكين تدعم دعوة قمة الرياض لـ حل الدولتين

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي

التقى وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الإثنين، وفدا من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في العاصمة الصينية بكين.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية الصيني، إن بكين تدعم تماما الدعوة الصادرة عن القمة العربية والإسلامية في الرياض بـ حل الدولتين.

وأضاف يي، أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك لاتخاذ تدابير فعالة من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن الصين ستعمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط.

وبدأ اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانج يي فى بكين.

ويأتي ذلك خلال زيارة الوفد العربي الإسلامي الذي تم تشكيلة بناء على قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بـ الرياض بشأن إنهاء الصراع القائم في الأراضي الفلسطينية.

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