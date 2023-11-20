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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تكشف عدد الضحايا من النساء والأطفال في غزة

غزة
غزة

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس الأحد، إن حوالي 70% من أعداد الضحايا في قطاع غزة من النساء والأطفال.

وأضاف صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، عبر حسابه على منصة إكس، أن النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة.

وأشار الصندوق إلى أن "النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية"، مطالبا بوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الأحد، أن ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 13 ألف شهيد، وأكثر من 30 ألف مصاب.

وأفاد في بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "بلغ عدد الشهداء أكثر من 13000 شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل.

فيما زاد عدد الإصابات على 30000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء".

وأعلن تلفزيون "فلسطين"، أنه "سقط 215 شهيدا، ونحو 2800 جريح، في الضفة الغربية والقدس، منذ بداية عدوان الاحتلال في السابع من الشهر الماضي وحتى مساء أمس الأحد".

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