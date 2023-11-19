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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج فلسطيني: مصر لها دور عظيم في إفشال المخطط الصهيوني بتهجير أهل غزة

غزة
غزة

قال المخرج والكاتب الفلسطيني إياد أبو روك أننا نشعر بألم وحزن شديد وفي نفس الوقت نشعر بفخر وإلهام من صمود شعبنا في غزة.

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وأضاف أبو روك ، في تصريحات تلفزيونية، أن منزله في قطاع غزة تعرض للقصف واستشهد أقاربه وعائلاتهم و٥ من أسرته.

وأشار إلى أن الحرب لا تستهدف حماس ولا المقاومة ولكن الشعب الفلسطيني وأنها تريد بهذه الأفعال  إرغام الفلسطينيين على مغادرة بلادهم والهجرة ولكن صمود الشعب أمام هذه المجازر والانتهاكات أصابت العالم بذهول.

وأوضح أن الجاليات العربية في أوروبا انتفضوا من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية الأرض الوحيدة المحتلة في العالم، لافتا إلي دور مصر العظيم في إفشال المخطط الصهيوني بتهجير الفلسطنين من غزة.

 

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