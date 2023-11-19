أمريكا تجمع معلومات بشأن عدوان الاحتلال على مدرسة الفاخورة في غزة

أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، أن واشنطن تجمع معلومات حول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في غزة.

وقال فاينر، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، اليوم الأحد: "نحن ننسق أيضًا مع إسرائيل؛ لمعرفة ملابسات ما حدث بمساعدتهم".

وأضاف أنه إذا تأكدت معلومات عن إلحاق ضرر بمدنيين يحتمون بأرض المدرسة؛ فإن ذلك سيصبح "غير مقبول على الإطلاق" بالنسبة للولايات المتحدة.

وسقط 200 شخص بين شهيد وجريح في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة، والتي تؤوي آلاف النازحين، في مخيم جباليا شمال غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12415 ونحو 32500 جريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 أكتوبر الماضي.