إسرائيل تنفي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة غدًا

نفى مسؤولون إسرائيليون، التقارير التي تتحدث عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة غدًا في تمام الساعة 11 صباحًا.

وكان مسئولون أمريكيون وإسرائيليون، قالوا اليوم الأحد، إن اتفاق إطلاق سراح عشرات الأسرى لدى حماس في غزة، قد يكون قريبا خلال الأيام المقبلة، بعد ظهور أنباء ليلة أمس تشير إلى أن مثل هذه الخطة تتبلور.

وقال نائب مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، في برنامج “هذا الأسبوع” على قناة ABC، إنه يمكن إطلاق سراح عشرات من الأسرى كجزء من صفقة محتملة توسطت فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس عبر وسطاء في قطر.

وأكد فاينر أنه بينما يقترب المسئولون من التوصل إلى اتفاق، فمن الواضح أن المناقشات 'وصلت إلى مرحلة حساسة للغاية'.

كما أنه لم يكشف عن تفاصيل الصفقة المحتملة لكنه كرر فكرة أن ما تبقى هو في الغالب عقبات لوجستية وعملية.