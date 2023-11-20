خناقة ساويرس وهيكل على تويتر.. شاهد

شهدت الساعات الماضية، مشادات بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وحسن هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسانين هيكل.

تفاصيل الخلاف بين ساويرس وهيكل

وبدأ الخلاف برد هيكل على تغريدة لساويرس عبر منصة أكس، قال فيها الأخير: “آنه ضد إراقة الدماء”، وعلق هيكل: "يبدو أن ساويرس بيدور في فلسطين بس علي ”محفظته وباسبوره".

وأضاف هيكل: “واو، الحقيقة مش متخيل انه حجم الانحطاط في الرد يبقى كده. وما بخفش، وروح طلع الغل ده في مواقفك العامة وتبقى متسقة لأنه واضح اني ضربت على وتر حساس”.

ورد ساويرس: “‏الوتر الحساس هو صداقة كانت تجمعنا لن أعمل لها حساب فالبادئ اظلم و الانحطاط هو كلامك و اذا عدت سأعود”.

وبادله حسن هيكل الرد.. قائلا: “كانت تجمعنا صداقة وقت ماكنت متسق مع نفسك .. دلوقتي مواقفك من السودان خطأ وموقفك من فلسطين خطيئة”.