حماس تنفي التوصل إلى صفقة بشأن تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

قال عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس عزت الرشق، اليوم الأثنين، إنه لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام منسوباً لمصادر بالحركة بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي تبدأ اليوم.

وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، باستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل مجددًا، والتي وصلت إلى تحقيق تقدم طفيف بعد توقف دام عدة أيام، حسبما ذكرت 3 مصادر على دراية مباشرة بالملف.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مصدرين قولهما إن تفاصيل الصفقة لم يتم تحديدها بالكامل بعد وهناك تغييرات كل يوم.

وأوضحت المصادر، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تنفيذه على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح نحو 50 امرأة وطفلًا مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

وفي 18 نوفمبر الجاري، أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام وتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. بدوره.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، إنه رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات، إلا أن الاتفاق لم يتحقق بعد.