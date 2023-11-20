عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تنفي التوصل إلى صفقة بشأن تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

حماس
حماس

قال عضو المكتب السياسي لـ حركة حماس عزت الرشق، اليوم الأثنين، إنه لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام منسوباً لمصادر بالحركة بشأن التوصل لصفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي تبدأ اليوم.

 

وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، باستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل مجددًا، والتي وصلت إلى تحقيق تقدم طفيف بعد توقف دام عدة أيام، حسبما ذكرت 3 مصادر على دراية مباشرة بالملف.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مصدرين قولهما إن تفاصيل الصفقة لم يتم تحديدها بالكامل بعد وهناك تغييرات كل يوم.

وأوضحت المصادر، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فسيتم تنفيذه على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح نحو 50 امرأة وطفلًا مقابل وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.

وفي 18 نوفمبر الجاري، أفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادرها أن الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس تقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام وتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. بدوره.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، إنه رغم إحراز بعض التقدم في المفاوضات، إلا أن الاتفاق لم يتحقق بعد.

بيان عاجل لـ حماس بشأن مزاعم استخدامها مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى الاحتلال

المتحدث باسم جيش الاحتلال يزعم ارتكاب حماس لجرائم حرب في المستشفيات

حماس عزت الرشق الاحتلال الاسرائيلي تبادل الأسرى إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

أجواء شتوية بامتياز .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

موضوعات متعلقة

حماس: اختطاف السفينة الإسرائيلية خطوة على طريق طرد الاحتلال

بيان عاجل لـ حماس بشأن مزاعم استخدامها مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى الاحتلال

تحقيق تقدم طفيف.. استئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل| تفاصيل

المتحدث باسم جيش الاحتلال يزعم ارتكاب حماس لجرائم حرب في المستشفيات

نائب مستشار الأمن القومي يؤكد التقدم المحرز في مفاوضات الرهائن مع حماس

مصر ترفض 3 سيناريوهات مسمومة بشأن غزة.. خطة إسرائيل بعد إزاحة حماس

ترشيحاتنا

حماس تنفي التوصل إلى صفقة بشأن تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة السوداء أو الـ Black Friday: لماذا سميت بهذا الاسم؟

تحدى الجميع.. مرشح رئاسي للأرجنتين يكشف عن خطط التحول إلى اليهودية ودعم إسرائيل

فرج عامر يكشف تصرف غريب لحكم مباراة مصر والسيراليون| شاهد

رضا عبد العال: آداء المنتخب غير مقنع.. والمجموعة بلا منافس

فضل التعبد بسورة الفاتحة في صلاة قيام الليل.. أسرار يغفلها الكثيرون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النجرسكو

بدون عمليات تجميل.. أسرار بسيطة للتخلّص من دهون الوجه

كتائب عز الدين القسام .. قصة استشهاد ملهم المقاومة الفلسطينية

مقتل السير لي ستاك اعتقالات شملت مصر.. كيف هزت تلك الجريمة الإمبراطورية البريطانية

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ