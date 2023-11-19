المتحدث باسم جيش الاحتلال يزعم ارتكاب حماس لجرائم حرب في المستشفيات

في مؤتمر صحفي، أطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري ادعاءات خطيرة ضد حماس، زاعما أن المنظمة ارتكبت جرائم حرب داخل المستشفيات، وخاصة في مستشفى الشفاء في غزة.

وفقا لـ هاجاري، شاركت حماس في أنشطة غير مشروعة داخل المرافق الطبية، بما في ذلك إخفاء وقتل الأسرى في مستشفى الشفاء، وبناء أنفاق تحت مباني المستشفى.

وعرض هاجاري أمثلة محددة، مؤكدا أن الأسير الذي تم احتجازه في 7 أكتوبر كانت محتجزا في البداية في مدينة غزة بالقرب من مستشفى الشفاء، وأثناء القتال في المنطقة المجاورة، أصيب بجروح لا تهدد حياته، ومع ذلك، ادعى هاجاري أنه بدلاً من توفير الرعاية الطبية، قام مقاتلو حماس بإحضار الرهينة إلى المستشفى وزعم قتلها.

توسع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في هذه الاتهامات، وعرض مقطع فيديو، على حد زعمه، يصور حماس وهي تحتجز رهينتين داخل الشفاء. وأعرب عن عدم يقينه بشأن مكان وجود هؤلاء الأفراد حاليا.

بالإضافة إلى ذلك، قدم هاجاري صورة لما أكد أنها سيارة جيب عسكرية إسرائيلية تستخدمها حماس، ويُزعم أنها اقتيدت إلى مجمع المستشفى بعد 7 أكتوبر.