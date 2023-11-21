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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

توقعات الابراج وحظك
توقعات الابراج وحظك اليوم

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن توقعات الأبراج الفلكية وحظك اليوم بشكل مستمر على شبكة البحث العالمية جوجل ونستعرض لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 21 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

توقعات برج الحمل اليوم :

ابتعدِ عن كل القيود العقلية والتي تفيد تفكيرك اليوم، الشيء الوحيد الذي يعيقكِ هو عقلكِ. لا تخافي من الفشل. البطاقات في صالحِكِ. برج الحمل وحظك اليوم

 

توقعات برج الثور اليوم :

اليوم قد تجد صعوبة في التواصل مع الآخرين، يا برج الثور. قد يكون الناس قساة بدون سبب. حاول ألا تنفعل عاطفياً أكثر من اللازم تجاه أي إهانات. برج الثور وحظك اليوم


توقعات برج الجوزاء اليوم :

ستكونِين نجمة الحفلة اليوم، يا  الكل يريد التحدث معك. تحدث انتقالات كبيرة في حياتك الآن، وعليكِ أن تنظري في كيفية تبني مبادئ ومواقف جديدة... برج الجوزاء وحظك اليوم

 

توقعات برج السرطان اليوم :

ما لم تكوني ترغبين في الدخول في مباراة قتال فكرية اليوم، فقد تفضلين البقاء في المنزل،  برج السرطان وحظك اليوم

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توقعات برج الأسد اليوم :

إقضي بعض الوقت مع الأصدقاء الجيدين اليوم  شاركي العشاء مع الأشخاص الذين تحبينهم ولا تترددي في أن تكوني كريمةً مع الطعام والشراب

 

توقعات برج العذراء اليوم :

تواجهين أشياء غير متوقعة في الطريق، ومن الأفضل أن تكوني مستعدة عاطفياً وجسدياً. قد تكونين غير حاسمة إلى حد ما، ولكن عندما تقررين العمل برج العذراء وحظك اليوم

 

 توقعات برج الميزان اليوم :

لديكِ كل الأسباب لتكوني سعيدة. ستثبت الأشياء التي تعرضينها على العالم اليوم .


توقعات برج العقرب اليوم :

كوني عدوانية مع أفكاركِ اليوم، قد تشعرين قليلاً بالانفصال العاطفي. سترغبين بالتأكيد في حريتكِ. برج العقرب وحظك اليوم

في توقعات برج القوس اليوم :

اذهبي للذهب. كل ما عليكِ فعله هو التألق. لديكِ فرصة للاندماج مع المجموعات القوية اليوم، لذا تأكدي من إبقاء عينيكِ... برج القوس وحظك اليوم

 

توقعات برج الجدي اليوم :

تخلصي من كل ندم، يا برج الجدي. الذنب لا طائل منه. لا يفيد أي شخص. مشاعركِ متقلبة وقابلة للانفجار في رشقات نارية غير متوقعة. برج الجدي وحظك اليوم

 

توقعات برج الدلو اليوم :

هناك مشكلة ما قد تشتعل بداخلكِ اليوم،  كوني حذرة في كيفية التعامل  بهدوء، هناك احتمال أن تسيئي إلى شخص ما إذا شعرتِ بالحماس الشديد وفشلتِ في ملاحظة...

 

 توقعات برج الحوت اليوم :

قد تضطرين بالاهتمام ببشرتكِ اليوم،  لا تقومي بشطب شخصٍ ما تلقائياً بسبب إجراء تعتقدين أنه مسيء. برج الحوت وحظك اليوم.

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