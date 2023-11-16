10 نصائح من "هي وبس" لفقدان الوزن بدون دايت

الكثير من الأشخاص يبحث عن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على فقدان الوزن دون التعرض لأي مضاعفات صحية إلى جانب الاستمرارية للحصول على نتائج أكثر فاعلية، واذا كنت ترغب في ذلك فعليك أتباع أهم النصائح والتي قدمها خبراء التغذية من خلال برنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوى الشربيني على شاشة “سي بي سي سفرة” لفقدان الوزن بدون دايت والحصول على حياة صحية.



نصائح لفقدان الوزن بدون رجيم:

1- التخلي عن فكرة اتباع أنظمة الريجيم القاسية الفقيرة في العناصر الغذائية والسعرات الحرارية، حيث تعمل هذه الأنظمة على فقدان الكتلة العضلية مما يقلل معدلات الحرق بالجسم ثم اكتساب المزيد من الوزن على هيئة دهون وهذا هو الأسوأ على الإطلاق.

2- التوقف عن الإفراط في تناول السكريات والنشويات .

3- التوازن في تناول جميع العناصر الغذائية لتغطي السعرات اليومية المطلوبة التي فقط يحتاج إليها جسمك للعمل بشكل طبيعي.

4- شرب المياه بشكل كاف يوميًا، وهذه عادة صحية يجب الاهتمام بها وتناول ما لا يقل عن لترين مياه يوميًا.

5- البعد عن السموم البيضاء، والمعروفة بالملح والسكر، فيمكنك استبدال الملح بالتوابل الأخرى، كونه يساهم بشكل كبير في تخزين الجسم للمياه، والسكر بالعسل الأبيض أو سكر الدايت.

6- طبق من السلطة الخضراء بين الوجبات هي حيلة رائعة للتخسيس بدون رجيم، فببساطة سيضم هذا الطبق مكونات عديدة تحتوي على مكونات غذائية عالية القيمة، بالإضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير في إحساسك بالشبع. لذلك إذا كنت تشعر بالجوع الشديد بين الوجبات الرئيسية، فلا داعي لتناول أطعمة تزيد من وزنك واستبدلها بطبق السلطة الخضراء.

7- النوم الكافي يساعدك على فقدان الوزن دون اتباع دايت؛ فالجسم يحرق الدهون خلال ساعات النوم، مما يعني أن هذا سيساهم في إنقاص وزنك. أيضًا يساهم النوم ليلًا على الحد من إفراز الهرمون المسئول عن شعورك بالجوع، ما يعني أنك ستتناول وجبات أقل.

8- تناول الطعام ببطء يتيح للجهاز الهضمي وقتًا كافيًا لهضم الطعام، ووقتًا لإرسال إشارة إلى الدماغ أن البطن أصبح ممتلئًا.

9- الاعتماد على الأطباق الصغيرة في الطعام يجعل الكمية تبدو كبيرة، وهو ما يمنع من الإفراط في تناول الطعام عن غير قصد، ومن ثم الحفاظ على الوزن دون زيادة.

10- تناول الطعام بأدوات أكبر، يجعلك تأكل كمية أقل من الطعام، من أولئك الذين يتناولون الطعام بأدوات مائدة أصغر.