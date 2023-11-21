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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يبدأ من 191 ألف جنيه.. أسعار الحج السياحي 2024

صدى البلد

تصدرت محركات البحث موضوع أسعار الحج السياحي حيث يبحث المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم عن موعد فتح باب حجز التقديم في الحج السياحي 2024، وأسعار الحج السياحي 2024-1445هـ.

موعد التقديم في الحج السياحي 2024

 

فتح باب التسجيل في الحج السياحي 2024-1445 هـ، أمس الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، و6 جمادى الأول 1445هجريًا، ويستمر حتى الخميس الموافق 4 يناير 2024 و22 جمادى الثاني 1445هجرياً.

 

موعد قرعة الحج السياحي 2024

وحددت وزارة السياحة والآثار موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من جميع إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير 2024.

 

أسعار الحج السياحي 2024

كشف علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، لـ «المصري اليوم» أسعار الحج السياحي لعام 1445 هجريًا، والتي جاءت على النحو التالي.

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أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل

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أسعار الحج البري

المستوى الأول في الحج البري: فنادق 4 أو 5 نجوم بمسافة تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي تبلغ 191 ألف جنيه.

المستوى الثانى في الحج البري: فنادق 5 نجوم بمسافة لا تبعد أكثر من 250 مترًا عن الحرم المكي تبلغ 195 ألف جنيه.

المستوى الثالث في الحج البري فنادق لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 1750 مترا وتبلغ سعرها 225 ألف جنيه.

برنامج الحج السياحي الاقتصادى طيران

المستوى الأول في الحج السياحي الاقتصادي: اقتصادى طيران فنادق 4 أو 5 نجوم بمسافة تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي يبلغ سعرها 226 ألف جنيه دون حساب سعر تذكرة الطيران.

المستوى الثاني في الحج السياحي الاقتصادي: فنادق 5 نجوم بمسافة لا تبعد أكثر من 250 مترا عن الحرم المكي، يبلغ سعرها 230 ألف جنيه دون حساب سعر تذكرة الطيران.

المستوى الثالث في الحج السياحي الاقتصادي: إقامة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 متر ويبلغ سعرها 260 ألف جنيه دون حساب سعر تذكرة الطيران.

 

برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

مستوى الحج السياحي فئة 5 نجوم الأول: فنادق صف أول مباشر على الحرم المكي بمسافة لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترا، يبلغ سعرها 450 ألف جنيه دون حساب سعر تذاكر الطيران.

المستوى الحج السياحي فئة 5 نجوم الثانى: فنادق صف ثاني تبعد مسافة من 250 مترا وحتى 1250 مترا بتكلفة 390 ألف جنيه دون حساب سعر تذكرة الطيران.

 

الفئات الممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج 2024-1445

حددت وزارة الصحة المصرية 6 فئات ممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج هذا العام، وذلك لكونهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وهذه الفئات هي:

•             مرضى الفشل الكلوى الذي يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى.

•             مرضى تليف الرئة.

•             حالات السمنة المفرطة المرضية.

•             الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض «القلب- التليف الكبدي- الأورام- الأوعية الدموية».

•             الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

•             المصابين بأمراض نفسية وألزهايمر وفقًا للتقارير طبية معتمدة.

 

•             المستوي الاقتصادي طيران 

موسم كامل بفنادق وحتى 1750 مترا بـ 260 ألف جنيه. 

اقتصادي تحسين 5 نجوم وحتى 250 مترا بـ 230 ألف جنيه. 

اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 مترا حتى 750 مترا بـ 226 ألف جنيه.

•             المستوى البري

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 مترا بـ 225 ألف جنيه. 

بري تحسين 5 نجوم حتى 250 مترا بـ 195 ألف جنيه.

بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر حتى 750 متر بـ 191 ألف جنيه.

 

ضوابط أداء الحج السياحي

•             أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج.

•             تم السماح للسيدات بأداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عاما دون التقيد بشرط المحرم.

•             لأول مرة، سيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأححد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء.

•             كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

 

3 مستويات سعرية بحسب مسافة الفندق الذي يقيم به الحاج من الحرم المكي ودرجة مستواه الفندقي وهي:

 

- المستوى الأول: البرى تحسين سكن 4 أو 5 نجوم والذي يقيم  فيه الحاج جزء من  إقامته بمكة المكرمة في فنادق تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي حيث بلغ سعره 191ألف جنيه.

 

- المستوى الثانى: بري تحسين سكن 5 نجوم، ويقيم فيه الحاج جزء من إقامته بمكة في فنادق لا تبعد أكثر من 250 مترا عن الحرم المكي وبلغ سعره 195 ألف جنيه.

 

- المستوى الثالث: ويقيم فيه الحجاج طوال فترة إقامتهم بمكة المكرمة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 1750 مترا وبلغ سعره 225 ألف جنيه.

 

ثانيا : برنامج الحج الاقتصادى طيران

خصصت الوزارة نحو 13 ألف تأشيرة وتم تقسيمه لـ3 مستويات سعرية وهي:

 

- المستوى الأول: اقتصادى طيران تحسين سكن 4 أو 5 نجوم، والذي يقيم  فيه الحاج جزء من إقامته بمكة المكرمة في فنادق تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي، وبلغ سعره 226 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

 

- المستوى الثاني: اقتصادى طيران تحسين سكن 5 نجوم، ويقيم فيه الحاج جزء من إقامته في مكة بفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترا عن الحرم المكي، وبلغ سعره 230 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

 

- المستوى الثالث: إقامة بفنادق مكة المكرمة، ويقيم فيه الحجاج طوال فترة إقامتهم بمكة المكرمة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 متر، وبلغ سعره 260 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

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