ورشة عمل بالاسكندرية لتعزيز التعاون بين شركات المياه وتوزيع الكهرباء

عقدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة الشركة، ورشة عمل مشتركة جمعت مسئولى ملف الطاقة بشركات المياه، وممثلين عن شركات توزيع الكهرباء، لمناقشة قضايا ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة المعدات والمحركات الكهربائية، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اهتمام الشركة بموضوعات ترشيد الطاقة وتفعيل اجراءات التشغيل القياسى لصيانة المحطات، وتبادل الخبرات والنماذج الناجحة بين الشركات العاملة فى هذا المجال.

وقال المهندس أحمد جابر، إن ورشة العمل تأتي في إطار جهود وتوجه الدولة لترشيد الكهرباء والطاقة مشيرا إلى أهمية مراجعة الاستهلاك الكهربي، والتعاون مع شركات توزيع الكهرباء فى ملف الطاقة والكهرباء.

ولفت رئيس شركة مياه الإسكندرية إلي ضرورة الاهتمام بترشيد الكهرباء والمحافظة علي حسن استخدامها فيما يخص مياه الشرب، وأنه تم استخدام الطاقة الشمسية بالعديد من الفروع والمحطات بها ومنها مبني كوم الدكة، ومحطة مياه المنشية (١)، ومحطة مياه مريوط وجارى العمل علي تفعيل باقى المنشآت للحد من استهلاك الكهرباء.

وقال المهندس محمد الشافعى، رئيس قطاع التشغيل والصيانة للمياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن ترشيد الطاقة أحد المحاور الرئيسية فى ترشيد النفقات واﻹدارة السليمة للموارد والاستغلال اﻷمثل للأصول، والتى تنعكس بصورة إيجابية على كفاءة التشغيل والصيانة بالمحطات.

وأضاف أن إدارة الطاقة بالشركة تعمل على تحديد وحصر وتنويع فرص ترشيد الطاقة المتاحة، وتحسين المواصفات الفنية للمعدات والمشروعات الجديدة ومراجعتها للتأكد من ارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بها، ومتابعة ومراجعة مشروعات الاحلال والتجديد بنطاق الشركة، والتعامل مع شركات توزيع الكهرباء، وتفعيل سجل الطاقة من خلال برنامج TSM، ومراقبة الاستهلاك الكهربائى.

وقال مهندس محمد أبوضيف مدير إدارة الكهرباء والطاقة بالشركة القابضة لمياه الشرب، إن ورشة العمل ناقشت وتبادلت خبرات الشركات في هذا المجال والاستفادة من تجارب كل شركة وتم عرض أهم أهداف ورؤية شركات توزيع الكهرباء مؤكدا أنها ترتكز على التحول من شبكة نمطية إلى ذكية، وقد تم مناقشة وعرض أفضل الحلول للارتقاء بمنظومة الطاقة بمحطات ومواقع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

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