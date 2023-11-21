مجموعة مصر.. نجم بيراميدز يقود بوركينا فاسو للفوز على إثيوبيا بتصفيات المونديال

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزه الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالتغلب على مضيفه إثيوبيا بنتيجة 3-0، اليوم الثلاثاء، على ملعب بن أحمد العبدي بالمغرب في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

سجل للمنتخب البوركيني بلاتي توريه نجم وسط بيراميدز في الدقيقة 69 ثم أضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

وأتم الثلاثية دانجو واتارا في الدقيقة 90 من خطأ ساذج لدفاع وحارس إثيوبيا.



ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود إلى 4 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالتساوي مع غينيا بيساو.

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب مصر بالعلامة الكاملة بالفوز في مباراتي جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0).

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

