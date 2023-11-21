عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة مصر.. نجم بيراميدز يقود بوركينا فاسو للفوز على إثيوبيا بتصفيات المونديال

صدى البلد

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزه الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالتغلب على مضيفه إثيوبيا بنتيجة 3-0، اليوم الثلاثاء، على ملعب بن أحمد العبدي بالمغرب في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

سجل للمنتخب البوركيني بلاتي توريه نجم وسط بيراميدز في الدقيقة 69 ثم أضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

وأتم الثلاثية دانجو واتارا في الدقيقة 90 من خطأ ساذج لدفاع وحارس إثيوبيا.


ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود إلى 4 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالتساوي مع غينيا بيساو.

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب مصر بالعلامة الكاملة بالفوز في مباراتي جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0).

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.
 

بوركينا فاسو نجم وسط بيراميدز بيراميدز كأس العالم 2026 كأس العالم اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

موضوعات متعلقة

العراق يعود بفوز ثمين من فيتنام في تصفيات المونديال

المغرب يتأهل لـ ربع مونديال تحت 17 سنة

مفيش فلوس.. إسماعيل يوسف يكشف أسباب رحيل إمام عاشور عن الزمالك

إسماعيل يوسف: فين حق الزمالك على فتوح.. وشروطه تكشف عدم رغبته بالاستمرار

خالد الغندور يفجرها: أحمد فتوح لن يجدد للزمالك

رسميا.. تعديل موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بالقاهرة

إسماعيل يوسف يكشف لأول مرة أسباب رحيله عن الزمالك

هل يجاور سواريز ميسي في إنتر ميامي.. اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

السيسي: نرفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية وندعو الجميع لتفعيل القرارات الدولية

رئيس الدوري السعودي يكشف حقيقة جلب مبابي في فترة الانتقالات الشتوية

السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

السيسي: مصر تبذل كافة الجهود لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

الرئيس السيسي: الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها مستمرة في تقديم الدعم لفلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقتربت من المليون.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ