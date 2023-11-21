الخارجية الفرنسية: التهجير القسري جريمة بموجب القانون الإنساني الدولي

أكدت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الإنساني الدولي وفرنسا تدعم حدود 1967 وترفض إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

وقالت آن كلير لوجندر في حوارها على قناة " القاهرة الإخبارية، :" علاقتنا بمصر غنية ونتحدث بخصوص كل الأوضاع في المنطقة ".

وتابعت:" هناك عدد من الدول الأفريقية لا ترغب في التعاون مع فرنسا ولذلك سحبنا قواتنا من هناك".

وأكملت:" فرنسا هي الدولة الأولى في العالم في استقبال طلاب من أفريقيا جنوب الصحراء".

ولفتت:" ذهبنا لمالي بعد طلبهم مساعدتنا في مكافحة الإرهاب وغادرنا عندما طلبوا ذلك، وبعد رحيل فرنسا.. دولة مالي لا تملك فاعلية في مواجهة الإرهاب وازداد عدد الضحايا من المدنيين".