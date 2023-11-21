الخارجية الفرنسية: يجب تنفيذ هدنة إنسانية فورية ودائمة في غزة

أكدت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن موقف فرنسا واضح من التصعيد في غزة، مضيفة:" صوّتنا للقرار الأردني في الأمم المتحدة".

وقالت آن كلير لوجندر في حوارها على قناة " القاهرة الإخبارية، :" علينا أن نحقق هدنة إنسانية فورية ودائمة في غزة".

وأضافت:" ما يحدث اليوم يؤكد حاجتنا لمنظور سياسي يلبي تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن يتوقف استهداف المدنيين وقصف المستشفيات ".

وتابعت:" لن يكون هناك مخرج من العنف إلا بوجود منظور سياسي لتحقيق حل الدولتين وندعم حل الدولتين".

واكملت:" الدولة الفرنسية تدين الاستيطان وتجده عائقا أمام حل الدولتين، و دعمنا الجهود البرازيلية والإماراتية للتوصل إلى قرار في مجلس الأمن"، مضيفة:" عدم الاستجابة للطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني يخلق إحباطا عاما".