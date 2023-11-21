بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. التحالف الوطني: مصر قدمت 80% من المساعدات التي وصلت غزة

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني، إن المجتمع المدني عمل منظومة تدرس في أقل من ٢٤ ساعة، مضيفا أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري تماما.

وأضاف في مداخلة هاتفيه مع الاعلامية عزة مصطفي، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر ارسلت أكثر من ٨٠% من المساعدات التي تم ايصالها الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستدركا انه نعمل حاليا على ارسال المساعدات المطلوبة وبها احتياجات للطقس البارد.

وتابع الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني، أن رغم الظروف والشعب المصري يقف بجوار الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه القدرة على الخروج من الأزمة الحالية، ولا يستطيع احد المزايدة على الدور المصري.

وفي تصريحات سابقة، أكد مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية، أنه تم الانتظار لمدة 18 يوما أمام معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يوجد دعم كبير من قبل الدولة المصرية إلى الفلسطينيين.